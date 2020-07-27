قوات النظام تقصف بعشرات القذائف مناطق جبل الزاوية وتدمر منازل المدنيين فيها

جددت قوات النظام قصفها بعشرات القذائف المدفعية والصاروخية على بلدة كنصفرة وقرى كفرعويد والموزرة والفطيرة وسفوهن وبليون وأرنبة جنوب إدلب، ما أدى إلى دمار جزئي في منازل المدنيين في تلك القرى، حيث يتواصل القصف المكثف عليها منذ ليل أمس.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء اليوم، قصفا نفذته قوات النظام استهدف مواقع في قرى جبل الزاوية وريف إدلب الجنوبي.

وكانت الفصائل نفذت قصفا مكثفا استهدف تجمعات قوات النظام في بلدة كفرنبل ومحيطها، ومعصران في ريف إدلب.

وتشهد مناطق “جبل الزاوية” حركة نزوح لمن تبقى من المدنيين نحو مدينة إدلب و المناطق الشمالية بسبب القصف المكثف الذي يطال المنطقة.

ووثق المرصد السوري، صباح اليوم، مقتل عنصر من الفصائل في قصف صاروخي لقوات النظام استهدف قرى جبل الزاوية.