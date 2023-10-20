قوات النظام تقصف بقذائف المدفعية الثقيلة 6 قرى ضمن منطقة “بوتين-أردوغان”

جددت قوات النظام قصفها البري على عدة قرى ضمن منطقة “بوتين-أردوغان”، حيث قصفت بقذائف المدفعية الثقيلة قرية آفس وقرية الشيخ سنديان بريف إدلب الجنوبي، وقريتي كفرتعال وكفرنوران بريف حلب الغربي، كما طال القصف قريتي القرقور والسرمانية بمنطقة سهل الغاب بريف حماة الغربي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم ارتفاع تعداد القتلى العسكريين جراء القصف البري الذي نفذته قوات النظام يوم أمس، على محور الفطيرة في منطقة جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي ضمن منطقة “بوتين- أردوغان” إلى 8، وهم: 4 من عناصر فرقة الحمزة، و4 من “لواء أبو بكر الصديق” التابع للهيئة “تحرير الشام”.