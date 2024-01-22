قوات النظام تقصف بقذائف المدفعية الثقيلة عدة قرى في ريفي حلب وإدلب ضمن منطقة “بوتين-أردوغان”

قصفت قوات بقذائف المدفعية الثقيلة محيط قرية الفطيرة بمنطقة جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، كما قصفت بلدة تفتناز ومحيط بلدة طعوم بريف إدلب الشرقي، وطال القصف المدفعي أيضاً قرى كفرتعال والوساطة والقصر بريف حلب الغربي، ضمن منطقة “بوتين-أردوغان”، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس مقتل عنصر من قوات النظام بقصف مدفعي نفذته هيئة تحرير الشام على محور الفوج 46 بريف حلب الغربي.

كما قتل عنصر من هيئة تحرير الشام ينحدر من بلدة معرة حرمة بريف إدلب إثر عملية انغماسية لـ”الهيئة”، اليوم، على محور رويحة بريف إدلب.