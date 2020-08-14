قوات النظام تقصف بلدات وقرى جنوبي إدلب.. والفصائل تستهدف بلدة سراقب بالريف الشرقي لإدلب

جددت قوات النظام قصفها الصاروخي على منطقة “بوتين – أردوغان”، مستهدفة مناطق في الفطيرة وكنصفرة وسفوهن ومجدليا وبينين والرويحة وكفرعويد ضمن القطاع الجنوبي من الريف الإدلبي، في حين استهدفت الفصائل مواقع لقوات النظام والمليشيات الموالية لها في مدينة سراقب بريف إدلب الشرقي، دون معلومات عن خسائر بشرية.

وكان المرصد السوري رصد مساء أمس، قصفا مدفعيا نفذته قوات النظام، استهدف قريتي الرويحة وبينين في ريف إدلب الجنوبي.

يأتي ذلك، بعد ساعات من استهدف الفصائل العاملة في قطاع الساحل تجمعات قوات النظام في تلة رشو بجبل الأكراد شمال اللاذقية، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.