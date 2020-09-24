قوات النظام تقصف بلدات وقرى ضمن سهل الغاب وجبل الزاوية.. والفصائل تستهدف معسكر جورين وبلدة كفرنبل

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان بعد منتصف ليل أمس وصباح اليوم، قصفاً صاروخياً متجدداً نفذته قوات النظام على مناطق في الفطيرة وكنصفرة وسفوهن ومنطف وكدورة بريف إدلب الجنوبي، وزيزون وقسطون الزيارة وتل واسط والمنصورة وقليدين بسهل الغاب شمال غرب حماة، فيما قصفت الفصائل مواقع لقوات النظام في منطقة جورين بريف حماة الغربي، وبلدة كفرنبل جنوبي إدلب.

وكان المرصد السوري أشار مساء أمس، إلى تمكن الفصائل من قتل عنصر لقوات النظام على محور قرية باتنتا بريف حلب الغربي، على صعيد متصل، قصفت قوات النظام براجمات الصواريخ قرية منطف شرق أريحا، وقرية كدورة غرب الأوتستراد “m5″، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.