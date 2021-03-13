قوات النظام تقصف جبل الزاوية.. والاشتباكات تتجدد على محاور سهل الغاب

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بعد منتصف ليل الجمعة-السبت وصباح اليوم، تجدد الاشتباكات المتبادلة بالرشاشات الثقيلة وقذائف الهاون، بين قوات النظام من جهة، والفصائل من جهة أخرى، على محاور العمقية والعنكاوي بسهل الغاب شمال غربي حماة، وقصفت قوات النظام قرى وبلدات جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

كما استهدفت الفصائل بالمدفعية الثقيلة، ليلة أمس، مواقع قوات النظام في جبل الأكراد بريف اللاذقية الشمالي.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد وثّق، ارتفاع حصيلة القتلى إلى 4 جراء استهداف قوات النظام بصواريخ موجهة سيارتين عسكريتين ودراجة نارية لـ “حركة أحرار الشام” الإسلامية المنضوية ضمن “الجبهة الوطنية للتحرير” على طريق قرية الكندة بريف إدلب الغربي.