قوات النظام تقصف جنوب إدلب.. و”الجبهة الوطنية” ترد باستهداف مواقع النظام شرق المدينة

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، قصفاً صاروخياً نفذته قوات النظام على قريتي سان ومجدليا في ريف إدلب، فيما ردت فصائل “الجبهة الوطنية” الموالية لتركيا باستهداف مواقع النظام في قرية داديخ الواقعة في الريف الشرقي لإدلب، دون معلومات عن وقوع خسائر بشرية إلى الآن.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان بعد منتصف ليل الأحد – الاثنين، قصفاً واستهدافات متبادلة بالرشاشات المتوسطة والثقيلة، شهدتها محاور في ريف حلب الغربي، بين الفصائل العاملة في المنطقة من جانب، وقوات النظام والمسلحين الموالين لها من جانب آخر، وتركز الاستهدافات في محور كفرعمة وتديل، دون معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة.