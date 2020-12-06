قوات النظام تقصف ريفي إدلب واللاذقية بعد ساعات عن الهدوء الحذر.. الفصائل تقتل عنصراً من قواتها جنوبي إدلب

وثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان، مقتل عنصر في قوات النظام، ليلة أمس جراء الاشتباكات والاستهدافات على محور معرة موخص قرب كفرنبل جنوبي إدلب

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، قصفاً مدفعياً نفذته قوات النظام والمسلحين الموالين لها على محاور جبل التركمان بريف اللاذقية الشمالي، وبلدة البارة وقرى الفطيرة وسفوهن ودير سنبل بريف إدلب الجنوبي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

وشهدت الساعات الفائتة، هدوءاً حذراً في عموم منطقة “بوتين-أردوغان”، تخلله استهدافات متبادلة بين قوات النظام من جهة، والفصائل من جهة أخرى، على محاور القتال ونقاط التماس بينهما.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصد، صباح اليوم الأحد، استهدافات متبادلة بالرشاشات الثقيلة بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من طرف، والفصائل من طرف آخر، على محوري الفطيرة وفليفل بريف إدلب الجنوبي.

كما قصفت قوات النظام بعد منتصف الليل وصباح اليوم أماكن في سفوهن وكنصفرة وكفرعويد والحلوبة وبينين وفليفل بالريف ذاته، وأماكن أخرى في العنكاوي بسهل الغاب في ريف حماة الشمالي الغربي.