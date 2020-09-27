 قوات النظام تقصف ريفي إدلب وحماة.. والفصائل تستهدف مواقع قوات النظام في ريف اللاذقية

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء اليوم، قصفاً مدفعياً نفذته قوات النظام، استهدف قرية المنصورة في سهل الغاب بريف حماة الشمالي الغربي، وبلدة البارة في منطقة جبل الزاوية بريف إدلب.

على صعيد متصل، دوت انفجارات عنيفة، ضمن مواقع قوات النظام في محور كبانة بريف اللاذقية الشمالي، نتيجة استهدافها من قبل الفصائل بطائرات مذخرة، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان رصد، بعد ظهر اليوم، قصفاً صاروخياً نفذته قوات النظام على مناطق في جبل التركمان بريف اللاذقية الشمالي، وسط استمرار القصف المتبادل على محاور التماس بريف إدلب الجنوبي، بين الفصائل وهيئة تحرير الشام من طرف، وقوات النظام والمسلحين الموالين لها من طرف آخر.

ورصد المرصد السوري صباح اليوم، قصفاً صاروخياً نفذته الفصائل على مواقع لقوات النظام في كفرنبل وحزارين جنوبي إدلب، في حين قصفت قوات النظام أماكن في فليفل وكنصفرة وسفوهن والبارة والفطيرة ضمن جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، والدقماق والعنكاوي بسهل الغاب في ريف حماة الشمالي الغربي.