قوات النظام تقصف ريف إدلب.. والفصائل تستهدف تجمعاتها هناك.. وتشتبك معها في سهل الغاب 

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء اليوم، قصفا مدفعيا نفذته قوات النظام، استهدف قرى البارة وفليفل والفطيرة في جبل الزاوية جنوب إدلب، فيما ردت الفصائل على تجمعات قوات النظام ومواقع انطلاق تلك القذائف.

على صعيد متصل، سمع دوي رشاشات ثقيلة نتيجة رشقات متبادلة بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة، والفصائل المتمركزة في سهل الغاب على محوري المنارة والقاهرة شمال غرب حماة، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

وكانت قوات النظام استهدفت بعد منتصف ليل السبت – الأحد، بالقذائف الصاروخية مواقع في قرى سفوهن والحلوبي وفليفل والفطيرة ومحيط كنصفرة والرويحة بالقطاع الجنوبي من الريف الإدلبي.