قوات النظام تقصف ريف إدلب.. وتعزيزات للفصائل المقاتلة في محاور القتال ضمن منطقة “بوتين-أردوغان”

قصفت قوات النظام بالمدفعية الثقيلة قرى كنصفرة والفطيرة وبينين والرويحة في ريف إدلب الجنوبي.

وفي سياق ذلك، قصفت الفصائل مواقع قوات النظام في ريف إدلب الجنوبي.

على صعيد متصل، تشهد جبهات القتال، ونقاط التماس استقدام الفصائل العاملة في منطقة “بوتين-أردوغان” تعزيزات عسكرية في المنطقة الممتدة من ريف اللاذقية وصولا إلى ريف حلب.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، تعزيزات عسكرية استقدمتها فصائل جهادية عاملة في غرفة “وحرض المؤمنين” نحو مواقعها في جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، وتتألف التعزيزات من معدات عسكرية ولوجستية بالإضافة لعشرات العناصر، وسط ترقب لعملية عسكرية جديدة تلوح في الأفق.