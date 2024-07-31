قوات النظام تقصف ريف إدلب وتهاجم بالمسيرات جبل الزاوية

قصفت قوات النظام بصواريخ شديدة الانفجار محيط قرية آفس ومجارز بريف إدلب، بالقرب من نقاط تركية، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

واستهدفت قوات النظام مواقع وتحصينات هيئة تحرير الشام في ريف إدلب بـ 8 طائرات مسيرة، 3 منها استهدفت قرية شنان جنوبي إدلب، و2 بلدة فركيا، و2 بلدة ديرسنبل في جبل الزاوية جنوبي إدلب، كما تم إسقاط إحدى الطائرات من قبل عناصر “الهيئة” في محيط بلدة مجدليا بريف إدلب الشرقي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

وفي ساعات الصباح الأولى هذا اليوم، هاجمت طائرة مسيّرة انتحارية تابعة لقوات النظام موقعاً قرب قرية كفرتعال بريف حلب الغربي، فيما لم ترد معلومات عن سقوط خسائر بشرية.