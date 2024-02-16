قوات النظام تقصف ريف إدلب.. وقصف متبادل على محور شمالي اللاذقية

قصفت قوات النظام المتمركزة بالحواجز المحيطة بالصواريخ شديدة الإنفجار محيط قرية الفطيرة وبقذائف المدفعية الثقيلة حرش قرية بينين بريف إدلب الجنوبي.

على صعيد متصل، شهد محور كبانة بجبل الأكراد شمالي اللاذقية قصفاَ عنيفاً متبادلاً بين قوات النظام من جهة، وفصائل غرفة عمليات “الفتح المبين” من جهة أخرى، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية وحجم الأضرار المادية حتى اللحظة.

ووثق نشطاء المرصد السوري في 14 شباط الجاري، مقتل عنصر من قوات النظام، قنصاً برصاص غرفة عمليات “الفتح المبين” على محور كرسعة بريف إدلب الجنوبي، ضمن منطقة “بوتين – أردوغان”.