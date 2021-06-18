قوات النظام تقصف سهل الغاب وريف اللاذقية.. والفصائل تستهدف تجمعاتها في قرى جورين

استهدفت فصائل “الفتح المبين” مواقع عسكرية في قرى ناحية جورين بسهل الغاب في ريف حماة الشمالي الغربي، حيث استهدفت بالصواريخ محور قريتي فورو والبحصة التي تتمركز فيهما قوات النظام والمسلحين الموالين لها، وبالتوازي مع ذلك، قصفت قوات النظام قرية الزيارة في الجهة المقابلة لتلك القرى، ما أدى إلى وقوع خسائر مادية.

وفي سياق متصل، سقطت قذائف مدفعية على عدة مواقع في جبل التركمان ومحور التفاحية في جبل الأكراد بريف اللاذقية الشمالي.

وكان نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصدوا، صباح اليوم، قصفًا صاروخيًا بأكثر من 100 قذيفة صاروخية طال مناطق متفرقة من منطقة “خفض التصعيد” حيث طال القصف مناطق الزيارة وزيزون والعنكاوي في سهل الغاب بريف حماة، ومناطق متفرقة من جبل الزاوية جنوبي إدلب، ومناطق بريف حلب الغربي.

كما أصيب 6 مدنيين، من بينهم سيدة وطفلين، جراء قصف صاروخي من قبل قوات النظام استهدف قرية بزابور الواقعة جنوب مدينة أريحا في ريف إدلب الجنوبي.