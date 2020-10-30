قوات النظام تقصف صاروخياً مناطق في “جبل الزاوية”.. تزامناً مع تحليق لطيران الاستطلاع الروسي في أجواء المنطقة

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، قصفاً صاروخياً، نفذته قوات النظام البرية، استهدف مناطق البارة وبينين والفطيرة وكنصفرة في “جبل الزاوية” بريف إدلب الجنوبي، تزامناً مع تحليق لطيران الاستطلاع الروسي في أجواء المنطقة.

ورصد المرصد السوري، صباح اليوم، اشتباكات بين الفصائل وهيئة تحرير الشام من جهة، وقوات النظام والميليشيات الموالية لها من جهة أخرى، على محور حرش بينين في ريف إدلب الجنوبي، في محاولة تقدم من قبل الأخير، ترافقت مع قصف واستهدافات متبادلة، وتمكنت الفصائل من صد الهجوم في نهاية المطاف، بينما وثق المرصد السوري خسائر بشرية بين الجانبين، حيث قتل عنصرين في قوات النظام وأصيب عدد آخر بجراح، كما أصيب 4 مقاتلين من الفصائل بجراح أيضاً.