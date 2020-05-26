قوات النظام تقصف صاروخيا مناطق في جبل الزاوية وجبل التركمان شمال اللاذقية 

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، قصفا صاروخيا نفذته قوات النظام، استهدف قرية الفطيرة في جبل الزاوية جنوب إدلب، بالإضافة لقصف صاروخي استهدف محاور القتال على جبهة عين عيسى في “جبل التركمان” شمال اللاذقية.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان صباح اليوم هدوءً حذراً يسود عموم منطقة “بوتين – أردوغان” مع دخول وقف إطلاق النار يومه الـ82 على التوالي، تخلله بعض الخروقات في جبل الزاوية تمثل بقصف صاروخي من قبل قوات النظام استهدف الرويحة وبينين والفطيرة جنوب إدلب.