قوات النظام تقصف طرق إمداد محاور ريف اللاذقية وتصيب سيدة.. وتكثف قصفها على قرى وبلدات سهل الغاب

أصيبت امرأة في قصف صاروخي لقوات النظام بعشرات القذائف على قرية كفريدين وطرق إمداد محاور جبل الأكراد في ريف اللاذقية الشمالي الشرقي.

كما استهدفت بلدة الزيارة وقرى المشيك وخربة الناقوس وتل واسط وشاغوريت في سهل الغاب بريف حماة الغربي، قرب الحدود الإدارية مع محافظة إدلب.

وكان المرصد السوري قد رصد قبل قليل، تنفيذ الطائرات الحربية الروسية 5 غارات استهدفت مواقع عسكرية لهيئة تحرير الشام، ما أدى إلى تدمير مستودعات أسلحة في بلدتي رحاب وتقاد غربي حلب.

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بعد منتصف ليل الجمعة-السبت وصباح اليوم، تجدد الاشتباكات المتبادلة بالرشاشات الثقيلة وقذائف الهاون، بين قوات النظام من جهة، والفصائل من جهة أخرى، على محاور العمقية والعنكاوي بسهل الغاب شمال غربي حماة، وقصفت قوات النظام قرى وبلدات جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

كما استهدفت الفصائل بالمدفعية الثقيلة، ليلة أمس، مواقع قوات النظام في جبل الأكراد بريف اللاذقية الشمالي.