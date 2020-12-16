قوات النظام تقصف قرى ريف إدلب وتشتبك مع الفصائل في سهل الغاب

شهدت عدة محاور في ريفي إدلب وحماة سقوط عدة قذائف أطلقتها قوات النظام البرية، بعد منتصف الليل وصباح اليوم، على محاور بلدة البارة وقرى سفوهن والفطيرة وفليفل في الريف الجنوبي لإدلب، بينما دارت اشتباكات متبادلة بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة، والفصائل الجهادية من جهة أخرى، على محور العمقية بسهل الغاب شمال غربي حماة، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصد، أمس، سقوط قذائف صاروخية على كل من الفطيرة وكنصفرة وسفوهن وبينين والرويحة ومدليا وكدورة وأماكن أخرى بريفي إدلب الشرقي والجنوبي.