قوات النظام تقصف قرى ريف حماة الشمالي.. وطائرات الاستطلاع تحلق في أجواء منطقة “بوتين -أردوغان” بالتزامن مع تحضيرات التركية للانسحاب من مورك

قصفت قوات النظام المتمركزة في سهل الغاب، بلدة الزيارة وقرى تل واسط ومحيطها في ريف حماة الشمالي الغربي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

ورصد المرصد السوري مساء اليوم، تحليقاً مكثفاً لطائرات الاستطلاع في أجواء منطقة “بوتين-أردوغان”، تزامناً مع تحضيرات القوات التركية للانسحاب من النقطة العسكرية في مورك بريف حماة الشمالي.

وتشهد منطقة “بوتين – أردوغان” استمراراً لعمليات القصف والاستهدافات البرية المتقطعة.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان رصد، صباح اليوم الاثنين، قصفاً صاروخياً نفذته الفصائل على مواقع لقوات النظام في محور المشاريع بريف حماة الغربي، فيما قصفت قوات النظام مناطق في بلدات وقرى ضمن جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي.