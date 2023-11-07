قوات النظام تقصف قرى ضمن منطقة “بوتين-أردوغان”.. والفصائل ترد بالمدفعية على التجمعات العسكرية

قصفت قوات النظام المتمركزة بالحواجز المحيطة لمنطقة “بوتين-أردوغان” بالمدفعية الثقيلة قريتي العنكاوي والقاهرة بسهل الغاب غربي حماة.

كما طال القصف المدفعي قرى الفطيرة وفليفل وسفوهن بجبل الزاوية جنوبي إدلب، ومحيط قرى كفر تعال وكفرعمة والوساطة غربي حلب.

على صعيد متصل، استهدفت فصائل غرفة عمليات “الفتح المبين” بصواريخ الكاتيوشا مقرات عسكرية لقوات النظام في قرية بسرطون غرب حلب.

من جهته أخرى، قصف جيش النصر التابع لـ”الجيش الوطني” مواقع قوات النظام في قرية العمقية بسهل الغاب، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة، واقتصرت الأضرار على الماديات.

ووثق نشطاء المرصد السوري أمس، مقتل عنصر من قوات النظام برصاص عناصر “هيئة تحرير الشام” على محور قبتان الجبل غربي حلب، كما استهدفت عناصر “الهيئة” بقذائف الهاون، غرفة قيادة عمليات قوات النظام على محور الجب الأحمر شمالي اللاذقية، بالإضافة إلى قصف مواقع لقوات النظام على محوري تلة الملك وتلة البركان شمال اللاذقية ضمن منطقة ” بوتين، أردوغان”.

في المقابل أصيب عنصران من “هيئة تحرير الشام” إثر استهداف قوات النظام بصاروخ حراري سيارة عسكرية تابعة “لهيئة تحرير الشام” غربي إدلب.