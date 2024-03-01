قوات النظام تقصف قرى وبلدة بريفي حلب وإدلب.. وقصفاً متبادلاً على محور غربي حماة

قصفت قوات النظام المتمركزة بالحواجز المحيطة بالمدفعية الثقيلة محيط قريتي تديل وكفرتعال وبلدة الأبزمو بريف حلب الغربي، وقرى الفطيرة وسفوهن وفليفل والبارة بجبل الزاوية جنوبي إدلب.

على صعيد متصل، شهد محور المشاريع بسهل الغاب غرب حماة قصفا متبادلا بالرشاشات الثقيلة بين “الفتح المبين” وقوات النظام، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية وحجم الأضرار المادية حتى اللحظة، وسط تحليق طائرات الاستطلاع الروسية في سماء جبلي الزاوية والأكراد.

وأشار المرصد السوري أمس إلى أن قوات النظام المتمركزة بالحواجز المحيطة قصفت بالقذائف وبالصواريخ شديدة الانفجار محوري كفرتعال وكفرعمة بريف حلب الغربي.

كما طال القصف قريتي الفطيرة وسفوهن بجبل الزاوية جنوبي إدلب.

وشهد محور كبانة بجبل الأكراد شمال اللاذقية قصفا متبادلا بقذائف الهاون بين فصائل “الفتح المبين” وقوات النظام.