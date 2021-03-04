قوات النظام تقصف قرية تتواجد فيها نقطة مراقبة عسكرية تابعة للقوات التركية بريف إدلب الشرقي

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، قصفاً صاروخياً نفذته قوات النظام مع ساعات الصباح الأولى، على مناطق في قرية آفس التي يتواجد فيها نقطة مراقبة عسكرية تابعة للقوات التركية بريف إدلب الشرقي، دون معلومات عن خسائر بشرية، كما قصفت قوات النظام بعد منتصف ليل الأربعاء-الخميس، أماكن في الفطيرة وكنصفرة وأطراف البارة وفليفل وبينين ضمن القطاع الجنوبي من الريف الإدلبي.

وكان المرصد السوري رصد أمس، قصفاً صاروخياً نفذته قوات النظام على مناطق في الفطيرة وفليفل وكنصفرة ومحيط البارة وسفوهن وبينين ضمن القطاع الجنوبي من الريف الإدلبي، ومناطق أخرى في العنكاوي وقليدين ضمن سهل الغاب شمال غربي حماة، في حين قصفت الفصائل مواقع لقوات النظام على محاور التماس جنوب وجنوب شرقي إدلب، دون معلومات إلى الآن عن خسائر بشرية.