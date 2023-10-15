قوات النظام تقصف قريتين ضمن مناطق سيطرة فصائل “الجيش الوطني” بريف عفرين

محافظة حلب: قصفت قوات النظام قبل قليل، بالمدفعية الثقيلة محيط قريتي كباشين وفافرتين في ناحية شيراوا بريف عفرين شمال غرب محافظة حلب، ضمن مناطق سيطرة فصائل “الجيش الوطني” الموالية لتركيا، دون ورود معلومات عن سقوط خسائر بشرية.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، وثق أمس، مفارقة عنصر من قوات النظام حياته متأثراً بجراحه التي أصيب بها، أمس، نتيجة قصف بري نفذته القوات التركية على قرية الشيخ عيسى ضمن مناطق انتشار القوات الكردية والنظام السوري في ريف حلب الشمالي، حيث سقطت قذائف في قرى الشيخ عيسى وحربل وتل رفعت بريف حلب الشمالي.

فيما ترجح مصادر المرصد السوري ارتفاع عدد القتلى لوجود عنصرين آخرين من قوات النظام يتلقون العلاج في مشافي حلب.