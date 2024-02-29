قوات النظام تقصف قريتين ومحورين ضمن منطقة “بوتين-أردوغان”.. وتبادل للقصف على محور بريف اللاذقية

قوات النظام تقصف قريتين ومحورين ضمن منطقة “بوتين-أردوغان”.. وتبادل للقصف على محور بريف اللاذقية

قصفت قوات النظام المتمركزة بالحواجز المحيطة بالقذائف وبالصواريخ شديدة الإنفجار محوري كفرتعال وكفرعمة بريف حلب الغربي.

كما طال القصف قريتي الفطيرة وسفوهن بجبل الزاوية جنوبي إدلب.

وشهد محور كبانة بجبل الأكراد شمال اللاذقية قصفا متبادلا بقذائف الهاون بين فصائل “الفتح المبين” وقوات النظام، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية وحجم الأضرار المادية حتى اللحظة.

ووثق نشطاء المرصد السوري أمس مقتل عنصر من قوات النظام برصاص سرايا القنص في هيئة تحرير الشام على محور كرسعة بريف إدلب الجنوبي ضمن منطقة “بوتين-أردوغان”.

كما استهدفت فصائل “الفتح المبين” بالمدفعية الثقيلة، مواقع وتجمعات قوات النظام على محوري الرويحة وداديخ بريف إدلب.