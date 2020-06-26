قوات النظام تقصف محاور جبل التركمان.. والمجموعات الجهادية تقتل عنصرا من قوات النظام في جبل الزاوية

وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان، مقتل عنصر في قوات النظام برصاص قناص من المجموعات الجهادية، يوم أمس، على محور سفوهن في جبل الزاوية.

ورصد المرصد السوري، اليوم، قصفا مدفعيا نفذته قوات النظام المتمركزة في برج زاهية، استهدف محاور جبل التركمان في ريف اللاذقية الشمالي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

وكان المرصد السوري رصد، بعد منتصف ليل الخميس – الجمعة، قصفا صاروخيا نفذته قوات النظام، استهدف مناطق في الرويحة وبينين وسفوهن وفليفل والحلوبة بالقطاع الجنوبي من الريف الإدلبي.

كما جرت استهدافات متبادلة بالقذائف والرشاشات الثقيلة، بين مجموعات جهادية من جهة، وقوات النظام من جهة أخرى، على محور المنارة بسهل الغاب في ريف حماة الشمالي الغربي.