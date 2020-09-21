قوات النظام تقصف محاور ريف اللاذقية و4 قرى في ريف إدلب.. والفصائل تستهدف تجمعاتها في كفرنبل وتقتل عنصراً في ريف حلب

قوات النظام تقصف محاور ريف اللاذقية و4 قرى في ريف إدلب.. والفصائل تستهدف تجمعاتها في كفرنبل وتقتل عنصراً في ريف حلب

تمكنت الفصائل من قتل عنصر في قوات النظام، فجر اليوم، قنصاً على محور قرية بالا في ريف حلب الغربي، تزامنا مع استهدافات بالرشاشات الثقيلة على المحور ذاته.

ورصد المرصد السوري صباح اليوم، قصفاً مدفعياً نفذته قوات النظام والمسلحين الموالين لها، استهدف مواقع الفصائل على محاور قرية عين عيسى بجبل التركمان شمالي اللاذقية، وبلدة كنصفرة وقرى بليون والموزرة ومحيط احسم بمنطقة “جبل الزاوية” جنوب محافظة إدلب.

وفي سياق ذلك، استهدفت الفصائل العاملة في ريف إدلب تجمعات قوات النظام في بلدة كفرنبل بريف إدلب، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان رصد، بعد منتصف ليل الأحد-الاثنين وصباح اليوم، قصفاً متقطعاً استهدف مناطق واسعة في منطقة “خفض التصعيد”، حيث قصفت قوات النظام قرى جبل الزاوية وريف إدلب الجنوبي ومواقع الفصائل في سهل الغاب، تزامنا مع قصف مدفعي وصاروخي نفذته الفصائل والقوات التركية استهدف تجمعات قوات النظام في سراقب ومحور كفرنبل بريف إدلب.

على صعيد متصل، تمكنت الفصائل من إفشال محاولة تسلل لقوات النظام على محور تقاد غربي حلب، كما تمكنت الفصائل من إحباط تسلل عناصر قوات النظام على محور قرية فليفل بريف إدلب.