قوات النظام تقصف محاور سراقب.. والفصائل تستهدف تجمعات قوات النظام في ريف اللاذقية

قصفت قوات النظام بالمدفعية الثقيلة قرية مغارة عليا ومحيط بلدة النيرب قرب محاور مدينة سراقب بريف إدلب.

في سياق آخر، استهدف عناصر غرفة عمليات الفتح المبين مواقع قوات النظام على محاور كبانة بجبل الأكراد في ريف اللاذقية الشمالي الشرقي، بينما قصفت قوات النظام قرى شمروران وشمير تحتاني وزيتونة وكلز في جبل التركمان بريف اللاذقية الشمالي.

وكان نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان من منطقة “بوتين-أردوغان” قد رصدوا، قصفاً صاروخياً نفذته قوات النظام صباح اليوم الأحد على مناطق في محاور جبل التركمان بريف اللاذقية الشمالي، وبلدات وقرى ضمن جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، في حين استهدفت فصائل غرفة عمليات “الفتح المبين” بالقذائف الصاروخية مواقع لقوات النظام في تلة رشو بجبل التفاحية شمالي اللاذقية.