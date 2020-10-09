قوات النظام تقصف محاور ضمن جبل الأكراد والفصائل تستهدف بالقذائف الصاروخية بلدة سراقب شرقي إدلب

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان بعد عصر اليوم الجمعة، قصفا صاروخيا نفذته الفصائل على مواقع قوات النظام في سراقب شرقي إدلب، كما قصفت قوات النظام مناطق في جبل الأكراد بريف اللاذقية الشمالي، ولا معلومات عن إصابات، وكانت قوات النظام قصفت صباح اليوم الجمعة، مناطق في سفوهن والفطيرة وكنصفرة وفليفل بريف إدلب الجنوبي، تزامناً مع قصف صاروخي نفذته الفصائل على مواقع لقوات النظام في جبل الزاوية جنوبي إدلب، دون معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة.

واستهدفت فصائل “الفتح المبين” يوم أمس، بالمدفعية الثقيلة مواقع وتجمعات قوات النظام في مدينة سراقب ومحيطها بريف إدلب.

على صعيد متصل، جددت قوات النظام قصفها البري على محاور القتال في جبل الزاوية، ومواقع أخرى في ريف إدلب الجنوبي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة.