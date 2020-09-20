قوات النظام تقصف محيط النقطة التركية في ريف جسر الشغور.. تزامنا مع غارات روسية مكثفة تستهدف مناطق غرب إدلب

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، سقوط عدة قذائف صاروخية على محيط النقطة التركية في قرية “اشتبرق” الواقعة في ريف جسر الشغور غرب محافظة إدلب، ما أدى لاشتعال حرائق في بعض الأحراش الواقعة بالقرب من نقطة تمركز القوات التركية، تزامنا مع ذلك، رصد المرصد السوري تحليق لسرب من المقاتلات الروسية في أجواء محافظة إدلب، وشنها لغارات جوية على المنطقة الغربية لمدينة إدلب، دون ورود معلومات عن وقوع خسائر بشرية.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان بعد منتصف ليل السبت – الأحد، وصباح اليوم، تجدد القصف الصاروخي من قبل قوات النظام على ريف إدلب الجنوبي ضمن منطقة “بوتين – أردوغان”، حيث استهدفت بالقذائف الصاروخية والمدفعية مناطق في سفوهن والفطيرة وكنصفرة وأطراف البارة وبينين وفليفل، كما استهدفت بالرشاشات الثقيلة مناطق في العنكاوي بسهل الغاب شمال غرب حماة.