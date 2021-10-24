قوات النظام تقصف محيط قاعدة تركية في جبل الزاوية والفصائل تتمكن من إسقاط طائرة استطلاع محلية الصنع على محاور شرق إدلب

تمكنت الفصائل العاملة في إدلب من إسقاط طائرة استطلاع محلية الصنع على محور قرية داديخ شرقي إدلب، في حين قصفت قوات النظام محيط قاعدة تركية في بلدة كنصفرة بجبل الزاوية جنوب إدلب، وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى أن قصف صاروخي تنفذه قوات النظام على قرى وبلدات سفوهن و كفر عويد و الفطيرة في “جبل الزاوية” جنوبي إدلب، والتي تتواجد فيها نقاط وقواعد تركية، دون ورود معلومات عن سقوط خسائر بشرية.