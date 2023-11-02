قوات النظام تقصف محيط قرية معارة عليا بالقرب من تمركز نقطة عسكرية تركية بريف إدلب.. وقصف مدفعي يستهدف قرية غربي حلب

قصفت قوات النظام بصاروخين محيط قرية معارة عليا التي تتواجد فيها نقطة عسكرية تركية شرقي النيرب بريف إدلب الشرقي، كما قصفت قوات النظام بقذائف المدفعية الثقيلة، محيط قرية الشيخ سليمان بريف حلب الغربي ضمن منطقة “بوتين-أردوغان” دون ورود معلومات عن خسائر بشرية، وتزامن القصف مع تحليق مكثف لطيران الاستطلاع الروسي في أجواء أرياف حلب وإدلب وحماة.

وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم بأن محور المشاريع بسهل الغاب شمال غرب حماة ومحور كبانة بجبل الأكراد شمال اللاذقية شهد، قصفا متبادلا بقذائف الهاون والرشاشات الثقيلة بين “الفتح المبين” من جهة، وقوات النظام من جهة أخرى، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية واقتصرت الأضرار على الماديات، تزامنا مع تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع الروسية في سماء جبل الزاوية جنوبي إدلب وجبل الأكراد شمال اللاذقية.

وتشهد منطقة “بوتين-أردوغان” ومحاورها عمليات قنص وتسلل واستهدافات متبادلة بين قوات النظام والفصائل بين الفينة والأخرى.