 قوات النظام تقصف محيط نقطة تركية في جبل الزاوية وتستهدف سيارة وآلية تركية في سهل الغاب

قصفت قوات النظام بالمدفعية الثقيلة محيط النقطة التركية في بلدة البارة بريف إدلب الجنوب، دون تسجيل إصابات.

على صعيد متصل، استهدفت قوات النظام بصاروخ موجهة “تركس” للقوات التركية كان يرفع سواتر ترابية، على محور قرية القرقور بريف حماة الغربي ما أدى لإعطابها. واستهدفت بصاروخ ثان سيارة في الموقع ذاته.

وكان نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصدوا، استشهاد طفل وعنصر في هيئة تحرير الشام متأثرين بجراحهما، جراء القصف المدفعي والصاروخي على بلدة إبلين بجبل الزاوية في ريف إدلب.

يذكر أن عدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود أكثر من 11 جريحًا بعضهم في حالات خطرة.

وبذلك، يرتفع تعداد القتلى والشهداء الذين سقطوا في بلدة إبلين جنوبي إدلب إلى 12 حتى اللحظة، وهم: 4 مدنيين (رجل وامرأة وطفلين)، والبقية من العسكريين توزعوا على الشكل التالي: “المتحدث الرسمي للجناح العسكري في تحرير الشام و”مسؤول تنسيق الإعلام في الهيئة”، و6 عناصر من هيئة “تحرير الشام” وفصيل “صقور الشام”، ممن قضوا جميعاً بصواريخ النظام الموجهة، حيث استهدفت قوات النظام بصاروخ موجه سيارة مدنية أمام منزل في بلدة إبلين، وعند وصول مقاتلين من الفصائل لمكان الاستهداف بغية إسعاف المصابين جرى استهدافهم بصاروخ موجه آخر.

وكان نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصدوا، قصفًا من القواعد التركية على تمركزات النظام في ريف إدلب الجنوب، بالإضافة إلى استهداف تمركزات النظام في مدينة سراقب ومحيطها في ريف إدلب الشرقي، إنطلاقًا من تمركزاتها في محيط مدينة إدلب، يأتي ذلك في ظل استمرار حركة نزوح المدنيين من مناطق متفرقة من جبل الزاوية نحو المناطق الأكثر أمنًا في التصعيد الكبير الذي تشهده المنطقة.