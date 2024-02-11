قوات النظام تقصف محيط نقطة تركية وأحياء سكنية في مدينتي سرمين وأريحا بريف إدلب

قصفت قوات النظام بالمدفعية الثقيلة والصواريخ، محيط النقاط التركية في بلدة النيرب شرق مدينة إدلب، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

كما طال القصف الصاروخي أحياء سكنية بمدينتي سرمين وأريحا بريف إدلب، في حين لا يزال القصف مستمرا دون ورود معلومات عن خسائر بشرية وحجم الأضرار المادية حتى اللحظة.

وأشار المرصد السوري اليوم إلى أن شابا أصيب بجروح جراء قصف مدفعي مصدره قوات النظام استهدف بلدة معارة النعسان في ريف إدلب الشرقي ضمن منطقة “بوتين-أردوغان”.

وقتل عنصر من قوات النظام قنصاَ برصاص “هيئة تحرير الشام” على محور الكبية بمنطقة جبل الأكراد بريف اللاذقية الشمالي.

كما قتل عنصر من “هيئة تحرير الشام” قنصاً برصاص قوات النظام على محور الفوج 46 بريف حلب الغربي.