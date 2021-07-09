قوات النظام تقصف محيط نقطة تركية وتصيب مواطن بالقصف على ريف حلب

قصفت قوات النظام بالمدفعية الثقيلة، محيط النقطة التركية في قرية البارة بجبل الزاوية جنوب إدلب، واستهدفت بقذيفتين مدفعيتين محيط الأتارب من الطرف الشرقي، ما تسبب بوقوع إصابة مدني بجروح طفيفة.

وكان نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان في منطقة “خفض التصعيد” قد أفادوا، بأن الطائرات الحربية الروسية شنت غارات عدة بعد ظهر اليوم الجمعة، استهدفت خلالها محاور كبانة في جبل الأكراد بريف اللاذقية الشمالي، وحرش جوزف بجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، ما أدى لأضرار مادية، دون معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة.

ورصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، سقوط قذائف صاروخية أطلقتها قوات النظام صباح اليوم الجمعة، على مناطق في القرقور بسهل الغاب شمال غربي حماة، وأرنبا وبليون والموزرة وفليفل وبينين بجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، ما أدى لأضرار مادية دون معلومات عن خسائر بشرية.