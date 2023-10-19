قوات النظام تقصف محيط نقطة عسكرية تركية في ريف إدلب

قصفت قوات النظام بالمدفعية الثقيلة، محيط النقطة التركية عند معبر الترنبة بريف إدلب الشرقي.

على صعيد متصل، جرت استهدافات متبادلة بين قوات النظام من جهة، وفصائل غرفة عمليات “الفتح المبين” على محور قرية الحاكورة شمال غرب حماة، دون ورود معلومات عن وقوع خسائر بشرية.

وكان المرصد السوري قد وثق، مقتل عنصر من قوات النظام باستهداف لفصائل غرفة عمليات “الفتح المبين” قبل يومين لمواقع قوات النظام على محور كفر حلب بريف حلب الغربي.

وفي السياق، قصفت قوات النظام بقذائف المدفعية الثقيلة محيط بلدة تديل بريف حلب الغربي، ومحيط بلدة آفس بريف إدلب الشرقي.