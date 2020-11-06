قوات النظام تقصف مدينة أريحا.. والفصائل تستهدف تجمعاتها في ريف إدلب الجنوبي

قصفت قوات النظام بالمدفعية الثقيلة، مساء اليوم، مدينة أريحا بريف إدلب، إضافة إلى قرى وبلدات في ريف إدلب ومنطقة جبل الزاوية، حيث استهدفت كل من كنصفرة وكفرعويد ومجدليا ومعربليت.

وفي سياق متصل، استهدفت الفصائل تجمعات قوات النظام في إحدى الدشم على محور حرش كفروما.

كما استهدفت الفصائل مواقع في كفرنبل وحزارين ضمن مناطق نفوذ النظام بريف إدلب، وسط معلومات مؤكدة عن وقوع خسائر بشرية في صفوفهم.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان رصد، بعد منتصف ليل الخميس – الجمعة وصباح اليوم، قصفاً صاروخياً نفذته قوات النظام، استهدف مناطق في كفرعويد والفطيرة وفليفل وسفوهن وبينين بريف إدلب الجنوبي، والعنكاوي بسهل الغاب شمال غرب حماة.