قوات النظام تقصف مناطق بريفي حماة وإدلب وتهاجم مواقع للفصائل غربي حلب

قصفت قوات النظام صباح اليوم الأربعاء، مناطق في الزيارة وتل واسط بسهل الغاب شمال غربي حماة، والفطيرة بريف إدلب الجنوبي، في حين دارت اشتباكات بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من طرف، والفصائل من طرف آخر، على محور الهباطة بريف حلب الغربي، دون معلومات عن خسائر بشرية.

ونشر المرصد السوري أمس، أن فصائل “الجبهة الوطنية” تمكنت من التصدي لمحاولة تسلل وزرع ألغام متقدمة لقوات النظام على محور الأربيخ شرق بلدة تفتناز في ريف إدلب، تزامناً مع استهدافات متبادلة بينهما بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة.

على صعيد متصل، قصفت قوات النظام بلدة كنصفرة والفطيرة وكفرعويد وسفوهن بجبل الزاوية بريف إدلب.