قوات النظام تقصف مناطق خاضعة لسيطرة الفصائل وهيئة تحرير الشام في أرياف إدلب وحماة وحلب

رصد نشطاء المرصد السوري من منطقة “خفض التصعيد”، قبيل وبعد منتصف ليل الاثنين-الثلاثاء، قصفاً صاروخياً نفذته قوات النظام على محيط الأتارب بريف حلب الغربي، وكنصفرة وفليفل وبينين بريف إدلب الجنوبي، كما استهدفت بالأسلحة الرشاشة محاور التماس في سهل الغاب شمال غربي حماة، في حين قصفت الفصائل مواقع لقوات النظام والمسلحين الموالين لها في كفرنبل جنوب إدلب وجوباس أيضاً جنوب شرق المدينة، ولم ترد معلومات عن خسائر بشرية إلى الآن.

وأشار المرصد السوري يوم أمس، إلى قصف صاروخي نفذته فصائل غرفة عمليات “الفتح المبين”، استهدف مواقع لقوات النظام والمسلحين الموالين لها في قريتي الجرادة وحنتوتين ضمن القطاع الجنوبي من الريف الإدلبي، فيما نفذت قوات النظام قصفاً مدفعياً طال بلدات وقرى خاضعة لسيطرة الفصائل ضمن جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، كما استهدفت بالرشاشات المتوسطة والثقيلة محاور التماس في سهل الغاب شمال غربي حماة، ولا معلومات عن خسائر بشرية.