قوات النظام تقصف مناطق شرقي إدلب والقوات التركية ترد بتنفيذ ضربات مدفعية على مواقع النظام

رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، قصف صاروخي نفذته قوات النظام على محيط بلدة النيرب بريف إدلب الشرقي، وبلدة مجدليا بريف إدلب الجنوبي بأكثر من 30 قذيفة صاروخية، لتقوم القوات التركية بالرد واستهداف مواقع النظام بـ ضربات مدفعية طالت مدينة سراقب وتل مرديخ ومنطقة الصناعة شرق سراقب حيث تتواجد مدافع النظام.

ورصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، قبل قليل تنفيذ مقاتلة روسية لغارتين جويتين على محاور جبل الأكراد في ريف اللاذقية الشمالي، وأطراف بلدة الكندة بريف مدينة جسر الشغور غربي إدلب، ضمن منطقة “بوتين – أردوغان”، يأتي ذلك بعد غياب الطائرات الروسية عن أجواء منطقة “خفض التصعيد” يوم أمس .