قوات النظام تقصف مناطق غربي حلب وتشتبك مع الفصائل على محاور التماس

رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، من منطقة “خفض التصعيد”، قصفاً صاروخياً نفذته قوات النظام بعد منتصف ليل الاثنين-الثلاثاء وصباح اليوم، استهدف مناطق في تقاد وكفرتعال وبلنتا بريف حلب الغربي، وسط اشتباكات مع الفصائل على محاور كفرتعال والفوج 46 بالريف ذاته، تخللها استهدافات متبادلة بالرشاشات الثقيلة، كذلك استهدفت قوات النظام مناطق ضمن جبل الزاوية، جنوبي إدلب، دون معلومات عن خسائر بشرية إلى الآن.

وأشار المرصد السوري مساء أمس، إلى أن قوات النظام جددت قصفها بالمدفعية الثقيلة على ريفي حماة وإدلب، حيث طال القصف قرية دوير الأكراد بريف حماة الغربي، وقرية الفطيرة ومواقع أخرى في جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي.

كما استهدفت بوابل من القذائف المدفعية، تمركزات الفصائل في تلال كبانة بجبل الأكراد بريف اللاذقية الشمالي