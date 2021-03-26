قوات النظام تقصف مناطق في أرياف حلب وإدلب وحماة وتتبادل الاستهدافات مع الفصائل في جبل الزاوية وسهل الغاب

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بعد منتصف ليل الخميس-الجمعة وفجر اليوم، قصفاً متبادلاً بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من طرف، والفصائل من طرف آخر، تركزت على محاور سفوهن والفطيرة والبارة وفليفل ضمن القطاع الجنوبي من الريف الإدلبي، وسط استهدافات متبادلة بين الطرفين بالرشاشات الثقيلة على محور العمقية بسهل الغاب في ريف حماة الشمالي الغربي، كما استهدفت قوات النظام بالرشاشات الثقيلة أيضاً أماكن في كفرعمة بريف حلب الغربي، فيما قصفت مناطق في محيط قليدين والعنكاوي بسهل الغاب، دون معلومات عن خسائر بشرية إلى الآن.

وكان المرصد السوري رصد يوم أمس، استهدافات متبادلة بالقذائف الصاروخية والرشاشات الثقيلة، بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة، والفصائل من جهة أخرى، وذلك على محاور التماس في جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، كما قصفت قوات النظام أماكن في فليفل وبينين وأطراف البارة وكنصفرة جنوبي إدلب، والعنكاوي بسهل الغاب شمال غربي حماة، دون معلومات عن خسائر بشرية.