قوات النظام تقصف مناطق في جبل الزاوية وسهل الغاب.. والفصائل ترد باستهداف مواقع جنوب وجنوب شرقي إدلب

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بعد منتصف ليل الثلاثاء-الأربعاء وفجر اليوم، قصفاً صاروخياً نفذته قوات النظام على مناطق في الفطيرة وفليفل وكنصفرة ومحيط البارة وسفوهن وبينين ضمن القطاع الجنوبي من الريف الإدلبي، ومناطق أخرى في العنكاوي وقليدين ضمن سهل الغاب شمال غربي حماة، في حين قصفت الفصائل مواقع لقوات النظام على محاور التماس جنوب وجنوب شرقي إدلب، دون معلومات إلى الآن عن خسائر بشرية.

وكان المرصد السوري وثق أمس،مقتل عنصر من قوات النظام قنصًا على يد الفصائل، على محور مدينة سراقب شرق مدينة إدلب، كما رصد المرصد السوري اشتباكات عنيفة بالمدفعية والرشاشات الثقيلة بين الفصائل من جهة، و قوات النظام من جهة أخرى، على محور قرية الرويحة بريف إدلب الجنوبي، على صعيد متصل، قصفت قوات النظام بالمدفعية الثقيلة بلدات كنصفرة و البارة والفطيرة بريف إدلب الجنوبي، بينما استهدفت غرفة عمليات “الفتح المبين” بالمدفعية الثقيلة، تجمعات قوات النظام في كفرنبل بريف إدلب.