قوات النظام تقصف مناطق في ريفي حلب وحماة

رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، قصفاً صاروخياً نفذته قوات النظام صباح اليوم الجمعة، طال مناطق في قرية زيزون بريف حماة الشمالي الغربي، ومناطق أخرى في محيط الأتارب بريف حلب الغربي، ما أدى لأضرار مادية، دون معلومات عن خسائر بشرية إلى الآن. المرصد السوري كان قد أشار مساء أمس، إلى أن الفصائل الجهادية بالمدفعية مواقع قوات النظام في بلدة جورين بريف حماة الشمالي الغربي، كما استهدفت غرفة عمليات “الفتح المبين” مواقع قوات النظام في كل من ميزناز وكفر حلب في ريف حلب الغربي بالمدفعية الثقيلة، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

وكانت الطائرات الحربية الروسية قد جددت قصفها على منطقة “بوتين – أردوغان” بعد ظهر أمس الخميس، حيث استهدفت بأكثر من 5 غارات مناطق في إحسم ومرعيان بجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، ما أدى لإصابة شخص بجراح على الأقل، بالإضافة لأضرار مادية، وأشار المرصد السوري، إلى أن طائرات حربية روسية نفذت صباح الخميس، غارات جوية على منطقة “خفض التصعيد”، استهدفت خلالها مناطق في بلدة البارة بجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، والتي تتواجد فيها نقطة مراقبة تابعة للقوات التركية، دون معلومات عن خسائر بشرية، وسط قصف صاروخي نفذته قوات النظام على إبلين والبارة جنوبي إدلب.