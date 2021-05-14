قوات النظام تقصف مناطق في سهل الغاب وجبل الزاوية

رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، من منطقة “بوتين – أردوغان”، قصفاً صاروخياً نفذته قوات النظام قبيل مغيب شمس اليوم الجمعة، على مناطق في قرية العنكاوي بسهل الغاب في ريف حماة الشمالي الغربي، ومناطق أخرى في جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، ولا معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة.

وكان رصد المرصد السوري يوم أمس، عمليات قصف صاروخي مكثف، لفصائل غرفة عمليات “الفتح المبين”، على مواقع لقوات النظام في القطاع الجنوبي من الريف الإدلبي، وتركز القصف بشكل رئيسي على كفرنبل ومناطق أخرى في جبل الزاوية، وسط معلومات عن خسائر بشرية، على صعيد متصل، استهدفت قوات النظام بالقذائف والرشاشات المتوسطة والثقيلة، بلدات وقرى خاضعة للفصائل في جبل الزاوية جنوبي إدلب، وسهل الغاب شمال غربي حماة، ولا أنباء عن إصابات.