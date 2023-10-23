قوات النظام تقصف مناطق في سهل الغاب وجبل الزاوية وفصائل “الفتح المبين” ترد بالقصف على مواقع بريفي حماة وحلب

قوات النظام تقصف مناطق في سهل الغاب وجبل الزاوية وفصائل “الفتح المبين” ترد بالقصف على مواقع بريفي حماة وحلب

شهدت منطقة “بوتين- أردوغان” خلال ساعات الصباح الأولى، قصفاً مدفعياً متبادلاً بين قوات النظام من جهة، وفصائل “الفتح المبين” من جهة أخرى، على محاور عدة.

حيث قصفت قوات النظام براجمات الصواريخ مدينة جسر الشغور بريف إدلب الغربي، وبلدات الزيارة والعنكاوي وخربة الناقوس بريف حماة الغربي، ومحيط قرى إحسم والرويحة ومحمبل وبيدر شمسو بريف إدلب الجنوبي، محيط مدينة دارة عزة بريف حلب الغربي، دون ورود معلومات عن سقوط خسائر بشرية.

وردا على ذلك، استهدفت فصائل “الفتح المبين” مواقع عسكرية تابعة لقوات النظام على محور بسرطون بريف حلب الغربي، ومحور جورين بسهل الغاب بريف حماة الغربي ما خلفت أضرار مادية.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، رصد أمس، مجزرة مروعة بحق الأطفال في قرية القرقور بسهل الغاب شمال غربي حماة، ارتكبتها قوات النظام البرية، حيث استهدفت بشكل مباشر خيمة قرب منزل، مما أدى لاستشهاد 6 أطفال 4 منهم من عائلة واحدة، من ضمنهم طفلة أصبحت جثتها أشلاء.