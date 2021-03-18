قوات النظام تقصف مناطق نفوذ الفصائل الموالية لأنقرة شرقي حلب والقوات التركية ترد بالمثل

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، فجر وصباح اليوم الخميس، استهدافات متبادلة بالرشاشات الثقيلة والمتوسطة، بين الفصائل الموالية لأنقرة من طرف، وقوات النظام والمسلحين الموالين لها من طرف آخر على محور تادف بريف حلب الشرقي، كما قصفت قوات النظام مناطق نفوذ الفصائل على محور حزوان بريف الباب شرقي حلب، لتقوم القوات التركية بالرد وقصف مواقع لقوات النظام.

وأشار المرصد السوري قبل أيام، إلى أن القوات التركية قصفت بالمدفعية من قاعدة كلجبرين على أطراف بلدة تل رفعت وبيلونة والوحشية وعين دقنة بريف حلب الشمالي ضمن مناطق انتشار القوات الكردية، كما قصفت قوات النظام المتمركزة ضمن مناطق انتشار القوات الكردية مواقع الفصائل الموالية لتركيا في ريف حلب الشمالي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.