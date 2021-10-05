قوات النظام تقصف منطقة “بوتين-أردوغان”.. والفصائل تستهدف تجمعاتها في إدلب وحماة وحلب

قصفت قوات النظام بقذائف المدفعية الثقيلة منطقة “بوتين-أردوغان”، حيث سقطت قذائف على محاور قرى كفرنوران وتقاد وكفرعمة ومكلبيس في ريف حلب الغربي.

على صعيد متصل، استهدفت الفصائل بقذائف المدفعية مواقع وتجمعات قوات النظام في محيط مدينة سراقب والملاجة في ريف إدلب، وقرية طنجرة بسهل الغاب غرب حماة، وقرية أرناز في ريف حلب الغربي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

وكان نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان قد أفادوا، بسقوط طائرتين مسيرتين مفخختين يعتقد أنهما من صناعة إيرانية، إحداهما سقطت إحداهما على محور قرية بينين في جبل الزاوية جنوب إدلب، بعد استهدافها بالرشاشات الثقيلة من قِبل عناصر الفصائل، فيما انفجرت الثانية في أجواء المنطقة قبل وصولها إلى هدفها.