قوات النظام تقصف مواقع “قسد” على الضفة الأخرى لنهر الفرات في ريف دير الزور 

محافظة دير الزور-المرصد السوري لحقوق الإنسان: سقطت عدة قذائف “هاون”، مساء اليوم، بالقرب من نقطة لـ”الدفاع الذاتي” التابع لـ”قسد” في قرية الدحلة بريف دير الزور.

ووفقاً لمصادر المرصد السوري، فإن قوات النظام المتمركزة في الضفة الأخرى لنهر الفرات أطلقت تلك القذائف، بينما ردت “قسد” باستهداف مواقع مصادر النيران.

وكانت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان أفادت، في 18 آب/أغسطس الفائت، بأن قوات النظام والمسلحين الموالين لها، أطلقوا الرصاص العشوائي، باتجاه نقاط “قسد” و”التحالف الدولي” في الضفة الشرقية لنهر الفرات جنوب حقل كونيكو للغاز في ريف دير الزور دون وقوع خسائر بشرية.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 14 آب/أغسطس الفائت، تبادلا لإطلاق النار، بين عناصر قوات سوريا الديمقراطية المتمركزين عند ضفة نهر الفرات غرب بلدة الطيانة شرق دير الزور من جانب، وقوات النظام المتمركزة على الضفة الغربية للنهر من جانب آخر، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.