قوات النظام تقصف نحو 10 بلدات وقرى في أرياف حلب وإدلب وحماة ضمن منطقة “خفض التصعيد”

رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، من منطقة “بوتين-أردوغان”، بعد منتصف ليل الأربعاء-الخميس وفجر اليوم، قصفاً برياً نفذته قوات النظام طال مناطق في قرية تقاد بريف حلب الغربي، وفليفل والفطيرة وكنصفرة وبينين والبارة والرويحة جنوبي إدلب، بالإضافة لاستهدافها بالقذائف الصاروخية لمحيط قليدين والعنكاوي بسهل الغاب في ريف حماة الشمالي الغربي، دون معلومات عن إصابات حتى الآن.

وأشار المرصد السوري أمس الأول، اشتباكات شهدها محور الرويحة بريف إدلب الجنوبي خلال ساعات الليل، بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من طرف، وفصائل غرفة عمليات “الفتح المبين” من طرف آخر، في هجوم للأول على مواقع الأخير، على صعيد متصل شهد محور المشاريع بسهل الغاب في ريف حماة الشمالي الغربي، استهدافات متبادلة بالرشاشات بين قوات النظام والفصائل، كما قصفت قوات النظام مناطق في الفطيرة وسفوهن وفليفل والبارة ضمن القطاع الجنوبي من الريف الإدلبي، دون معلومات عن خسائر بشرية.