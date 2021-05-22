قوات النظام تقصف نحو 7 بلدات وقرى في جبل الزاوية وسهل الغاب

رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، من منطقة “خفض التصعيد”، بعد منتصف ليل الجمعة-السبت، قصفاً صاروخياً نفذته قوات النظام على أماكن في كنصفرة والفطيرة وفليفل وبينين وأطراف البارة بريف إدلب الجنوبي، ومحيط قليدين والعنكاوي في سهل الغاب بريف حماة الشمالي الغربي، دون معلومات عن خسائر بشرية.

وكان المرصد السوري رصد يوم أمس الأول، تجدد القصف البري على الريف الإدلبي، حيث قصفت قوات النظام أماكن في فليفل وكنصفرة وبينين وأطراف البارة ضمن جبل الزواية جنوبي إدلب، كما استهدفت بالرشاشات الثقيلة مناطق التماس في سهل الغاب بريف حماة الشمالي الغربي، دون أنباء عن إصابات.